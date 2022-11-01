- Не согласен, что почти любой тренер справился бы с работой в "Зените" так же, как Семак, учитывая их нынешний состав. Тренер всегда может облажаться, в любой команде. А Сергей очень хорошо разбирается в футболе - знает, как находить подход к игрокам, - цитирует Божовича "РБ Спорт".
46-летний российский специалист Сергей Семак занял пост главного тренера петербургского "Зенита" в мае 2018 года и на данный момент является самым долгоработающим в одном клубе тренером Российской премьер-лиги. Под руководством Семака сине-бело-голубые четыре сезона подряд становились чемпионами России, а также выиграли Кубок России и три Суперкубка. В текущем сезоне "Зенит" под руководством Семака также лидирует по итогам первого круга, набрав 39 очков в 15 матчах.
Божович: не согласен, что почти любой тренер справился бы с работой в "Зените" так же, как Семак
Экс-главный тренер семи клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о роли Сергея Семака в успехах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"