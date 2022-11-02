Ранее появилась информация, что руководство южан приняло решение уволить старшего тренера команды Вадима Гаранина.
По сведениям источника, наставник самарского коллектива является основным претендентом на пост главного тренера сочинцев.
"Сочи" завершил первый круг текущего чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 21 балл в 15-ти встречах, а в минувшие выходные сыграла вничью с "Уралом" (2:2).
Источник: Sport24
Sport24: "Сочи" рассматривает Осинькина как основного кандидата на пост главного тренера
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может занять аналогичный пост в "Сочи".
Фото: ПФК "Крылья Советов"