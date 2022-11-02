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Sport24: "Сочи" рассматривает Осинькина как основного кандидата на пост главного тренера

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может занять аналогичный пост в "Сочи".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Ранее появилась информация, что руководство южан приняло решение уволить старшего тренера команды Вадима Гаранина.

По сведениям источника, наставник самарского коллектива является основным претендентом на пост главного тренера сочинцев.

"Сочи" завершил первый круг текущего чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 21 балл в 15-ти встречах, а в минувшие выходные сыграла вничью с "Уралом" (2:2).

Источник: Sport24


Сочи Осинькин Крылья Советов Гаранин
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