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Роман Шишкин: Абаскаль нашел каждому игроку позицию на поле и правильно их использует

Бывший защитник московского "Спартака" Роман Шишкин высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
– Сами игроки отмечают, что сменилась игра – это основная заслуга тренера, благодаря которому "Спартак" и находится на лидирующих позициях. Каждому нашел позицию на поле и правильно их использует. Все, кто играют в атакующих линиях, смотрятся очень прилично: Соболев, Промес, Николсон, Зобнин. Опорные полузащитники очень часто подключаются к атаке. Крайние защитники всегда в атаке. Это все работа тренера. Еще хотелось бы отметить, что физически очень хорошо команда выглядит на протяжении всего матча, очень много забивает. Хотелось бы пожелать, чтобы во втором круге все это продолжалось, – цитирует Шишкина "Metaratings".

Московский "Спартак" по итогам пятнадцати туров Российской премьер-лиги и всего первого круга занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. У красно-белых десять побед, две ничьих и три поражения, 37 забитых мячей и 16 пропущенных. В Кубке России "Спартак" идет на первом месте в своей группе, где помимо них присутствуют "Зенит", "Крылья Советов" и "Факел". Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал главным тренером красно-белых летом 2022 года, придя на смену ушедшему в июне Паоло Ваноли. Также летом клуб покинул спортивный директор Паоло Ваноли. В предыдущем туре РПЛ "Спартак" дома обыграл "Торпедо" (1:0). Победный мяч на счету голландского полузащитника Квинси Промеса. В ближайшем туре сыграет на выезде с "Сочи".


Шишкин Абаскаль Спартак
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