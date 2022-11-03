– Пока я могу положительно оценить работу Абаскаля в "Спартаке" по окончании первого круга РПЛ. Гильерме – самый лучший тренер из всех тех, кто был до него. Смена руководства тоже повлияла на результаты. Все эти изменения друг друга дополняют – смена владельца клуба и главного тренера, – цитирует Кавазашвили "Metaratings".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль, до этого работавший в швейцарском "Базеле", пересекавшийся там с Федором Чаловым, в июне 2022 года был назначен главным тренером московского "Спартака". До него красно-белых возглавлял итальянец Паоло Ваноли, ушедший из клуба по окончании предыдущего сезона после победы в финале Кубка России, где красно-белые обыграли московское "Динамо" со счетом 2:1. При Абаскале "Спартак" идет вторым в Российской премьер-лиге и первым в группе Кубка России.
Анзор Кавазашвили: Абаскаль – самый лучший тренер "Спартака" из всех тех, кто был до него
Экс-игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля по итогам первой половины сезона РПЛ.
Фото: Global Look Press