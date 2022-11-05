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"Быстро адаптировались к уходу Гаранина". Игрок "Сочи" Шипунов подтвердил отставку тренера

Полузащитник "Сочи" Тимофей Шипунов высказался об уходе из клуба старшего тренера Вадима Гаранина.
Фото: РИА Новости
"Быстро адаптировались к уходу Вадима Гаранина... Когда официально объявили, тогда и нам сказали. Не видели официального объявления? По-моему, два дня назад. Болезнь у Гаранина? Нет, у него все нормально со здоровьем", - цитирует игрока Sport24.

Ранее генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что Гаранин не будет присутствовать на матче 16-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака" (1:1) из-за проблем со здоровьем.

Сочинцы набрали 22 очка в 16-ти матчах национального чемпионата и остались на 9-м месте в турнирной таблице.


Сочи Гаранин Спартак
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