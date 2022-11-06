Как сообщают СМИ, главный тренер "Зенита" Сергей Семак отменил выходной. Сегодня команда соберется на внеплановый сбор. Это связано с поражением от "Ахмата" в рамках 16 тура РПЛ.
Напомним, "Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" (1:2), это поражение стало первым в сезоне для сине-бело-голубых. Также петербуржский клуб впервые с 3 октября 2021 года проиграл домашний матч.
Источник: Bobsoccer.ru
Bobsoccer: после поражения от "Ахмата" Семак отменил выходной у игроков "Зенита"
По данным источника, наставник "Зенита" Сергей Семак отменил выходной команды после поражения от "Ахмата" в РПЛ (1:2).
фото: ФК "Зенит"