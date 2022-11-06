Как сообщают СМИ, руководство "Зенита" не заинтересовано в том, что бы вернуть Артема Дзюбу в клуб.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский нападающий Артем Дзюба и турецкий клуб "Адана Демирспор" расторгли контракт по обоюдному согласию.
Напомним, что Дзюба выступал за "Зенит" в период с 2015 по 2022 год, весной этого года Артем не договорился о новом контракте с сине-бело-голубыми и стал свободным агентом. После чего игрок подписал соглашение с "Аданой Демирспор" по схеме 1+1.
"Матч ТВ": в "Зените" не рассматривают вариант с возвращением Дзюбы
По данным источника, "Зенит" не планирует возвращать форварда Артема Дзюбу в клуб.
Фото: "СЭ"