- Означает ли то, что Чистяков сегодня тренировался с командой, что он не выведен из состава "Зенита"? Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом. Выведен ли он из основного состава команды? Узнаете завтра у Семака, - передает слова Медведева "СЭ".
Сегодня агент центрального защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев сообщил, что футболист принял участие в командном сборе сине-бело-голубых на базе и тренировке команды. Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщал, что Чистяков выведен из основного состава команды, причиной этого стала голевая ошибка Дмитрия в домашнем матче 16 тура РПЛ против "Ахмата" (1:2).
Медведев - на вопрос о Чистякове: изучите разницу между составом и основным составом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на вопрос о выведении из состава команды центрального защитника Дмитрия Чистякова.
Фото: ФК "Зенит"