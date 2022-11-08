- Нет ли долгов у "Урала"? Нет. Никаких задержек по выплатам в клубе нет. Сегодня проще платить вовремя, потому что любое нарушение сроков - это нарушение закона. И никто не хочет нести ответственность перед органами, - приводит слова Иванова Matchtv.ru.
Ранее появилась информация о задолженностях по заработной плате перед игроками и тренерами, в том числе уже уволенными из клуба, со стороны подмосковных "Химок". Также стало известно, что экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунев не пришел со своим бывшим клубом к решению вопроса о выплате недополученных игроком премиальных.
Лунев: с "Зенитом" все мосты сожжены, ситуация с премиальными не решилась
Григорий Иванов - на вопрос о задолженностях в "Урале": сегодня проще платить вовремя
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на вопрос о долгах в своем клубе.
Фото: "Спорт-Экспресс"