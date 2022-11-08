– Мне повезло: у меня было много тренеров, которых можно перечислить. Но лучшее для меня время в футболе и вообще в жизни, когда я себя чувствовал настоящим хорошим футболистом, было в 2015 году в "Динамо" при Черчесове. У нас в Лиге Европы было шесть побед, в матче с условным "ПСВ" по букмекерским котировкам мы всегда были фаворитами. Мы хорошо играли, мне нравился его подход. Я работал с Луческу, Петреску. Федотовым и Слуцким, но по уровню предпочтительнее всех Черчесов, – цитирует Юсупова "РБ Спорт".
Станислав Черчесов возглавлял московское "Динамо" в период с апреля 2014 года по июль 2015 года. Под его руководством "Динамо" провело 51 матч. После московского клуба он тренировал варшавскую "Легию", сборную Россию и венгерский "Ференцварош", с которым работает и по сей день. Контракт Черчесова с нынешним клубом действует до лета 2024 года. Артур Юсупов выступал за московское "Динамо" на нескольких периодах своей игровой карьеры, проведя за этот клуб наибольшее количество матчей – 147. 10 голов и 15 результативных передач – такова индивидуальная статистика Артура по сумме игр за московское "Динамо". С сентября 2020 года Юсупов представляет футбольный клуб "Сочи". Его контракт действует до лета 2023 года.
Юсупов: я работал с Луческу, Петреску, Федотовым и Слуцким, но по уровню предпочтительнее всех Черчесов
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов поделился мнением о лучшем тренере в его карьере.
Фото: "СЭ"