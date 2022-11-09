– Мне трудно представить, когда человек после "Спартака" уходит в ЦСКА, но бывает всякое. Было бы интересно посмотреть на это. Каррера – хороший тренер и доказал это. Так бывает, что для некоторых людей это просто профессия. Человек приезжал из заграницы поработать в лучшем клубе страны. Он здесь не родился, не рос в этой среде и атмосфере. Он не должен всю жизнь быть в "Спартаке", – цитирует Баженова "Чемпионат".
В своем свежем интервью итальянский специалист Массимо Каррера сказал, что согласился бы на потенциальное предложение от ЦСКА или "Зенита". Напомним, что ранее Каррера работал в московском "Спартаке" – был ассистентом главного тренера, исполняющим его обязанности и непосредственно наставником красно-белых в период с августа 2016 года по октябрь 2018 года. При нем "Спартак" завоевал золотые медали чемпионата России. Последними клубами Карреры являются греческий "АЕК Афины", с которыми он работал на протяжении года, и итальянский "Бари", во главе которого Массимо был на протяжении всего двенадцать игр. В апреле 2021 года он покинул клуб и все еще находится без работы. Московский ЦСКА на данный момент возглавляет Владимир Федотов.
Баженов: было бы интересно посмотреть на Карреру в ЦСКА
Экс-полузащитник московского "Спартака" Никита Баженов предположил возвращение итальянского тренера Массимо Карреры в Россию.
Фото: ФК "Спартак"