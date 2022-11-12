"Состав – это люди, которые лучше всего готовы. Есть какие-то нюансы в подготовке… Чемпионат мира буду смотреть на работе. Будем болеть за Ловрена, который единственный представитель нашей команды на чемпионате мира, а дальше посмотрим", – заявил Семак.
"Зенит" сегодня одержал уверенную победу над "Торпедо" в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги – 2:0. Сине-бело-голубые продолжают занимать первое место в таблице национального первенства.
До зимней паузы "Зениту" предстоит сыграть 2 матча Кубка России – 16 ноября подопечные Сергея Семака встретятся с "Факелом", а 27 числа примут на своем поле "Спартак".
Семак: Ловрен – единственный представитель "Зенита" на ЧМ-2022. Буду болеть за него
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира 2022 и высказался о выборе стартового состава на матч с "Торпедо" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"