"Сычевому я привожу в пример Соболева. Он классно играл за "Крылья", получил приглашение из "Спартака". Кому-то может не нравиться его стиль, но Соболев – нападающий, который гарантированно забьет не меньше десяти голов за сезон. Соболев двигался постепенно, Сычевой сделал прыжок через лестничный пролет", - приводит слова Лички Sports.ru.
Владимир Сычевой после 17 туров делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ с Квинси Промесом из "Спартака". У обоих игроков по 14 забитых мячей. При этом форвард "Оренбурга" сыграл примерно на 400 минут меньше (1145 против 1563). Александр Соболев отстает от лучших бомбардиров чемпионата России на 7 мячей.
Сычевой выступает за "Оренбург" с лета прошлого года. Ранее он играл в омском "Иртыше", "Крымтеплице" и "КФУ Симферополь". Текущий сезон - дебютный для нападающего в РПЛ.
Личка: привожу Сычевому в пример Соболева. Он гарантированно забьет не меньше 10 голов за сезон
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка заявил, что предлагает форварду команды Владимиру Сычевому равняться на нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Оренбург"