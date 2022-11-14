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Metaratings: ФИФА заплатит свыше 1 млн долларов российским клубам за участие игроков на ЧМ-2022

ФИФА должна перевести командам по 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболистов на ЧМ-2022 и подготовки к турниру.
Фото: Getty Images
Был оценен размер компенсаций, которые ФИФА должна выплатить российским клубам за участие футболистов на ЧМ-2022. Федерация должна перевести командам по 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболистов на ЧМ-2022 и подготовки к турниру. В Катаре будут выступать 9 игроков, за которых российские клубы должны получить компенсацию: Муми Нгамале (Камерун), Деян Ловрен (Хорватия) и ранее выступавшие в России Гильермо Варела (Уругвай), Сердар Азмун (Иран), Гжегож Крыховяк и Себастиан Шиманьски (Польша), Никола Влашич (Хорватия), Хван Им Бом (Южная Корея) и Монтасар Тальби (Тунис). Выплаты увеличатся, если сборные, за которые выступают перечисленные футболисты, выйдут в плей-офф.

Нгамале выступает за московское "Динамо" прямо сейчас, как и Ловрен за "Зенит". Варела и Шиманьски играли в московском "Динамо", Крыховяк – в "Локомотиве" и "Краснодаре". Влашич представлял ЦСКА, Тальби и Ин Бом – казанский "Рубин", Азмун выступал за "Зенит". Чемпионат мира по футболу будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Нгамале со сборной Камеруна сыграет в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией, Хорватия с Ловреном и Влашичем попала в группу к Бельгии, Канаде и Марокко. Сборная Польша в Шиманьским и Крыховяком в составе начнет турнир в квартете с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. Уругвай с Варелой попытается навязать борьбу за выход из группы Португалии, Гане и Южной Корее (в которую вызван Хван Ин-Бом), а Тунис с Тальби – Дании, Австралии и Франции.

Источник: Metaratings


Чемпионат Мира РПЛ FIFA
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