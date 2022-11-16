"Абаскаль работает нормально в "Спартаке", поставил интересную игру команде. Рекомендации Абаскалю от комитета? Комитет не вмешивается в дела основной команды. Мы хотим, чтобы была связь поколений. Как тренировать, знает только тренер. Мы никому советы не будем давать", - цитирует Мирзояна "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что "Спартак" учредил комитет ветеранов клуба. Его председателем стал экс-главный тренер москвичей Олег Романцев, пост почетного президента занял Никита Симонян.
"Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля завершил первую часть действующего сезона Российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Красно-белые записали себе в актив 36 очков по итогам 17-ти туров национального первенства.
Член комитета ветеранов "Спартака": мы не будем давать советы Абаскалю. Как тренировать, знает только он
Член комитета ветеранов "Спартака" Александр Мирзоян высказался о взаимодействии с тренерским штабом московской команды.
Фото: "Чемпионат"