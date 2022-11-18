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Черевченко: были предложения из РПЛ – "Локомотив" вел со мной диалог о назначении главным тренером

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Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко поделился вариантами продолжения карьеры.
Фото: РИА Новости
"Из РПЛ были [предложения]. Посчитал, что лучше приму команду зимой, чтобы пройти зимний сбор и нормально подготовить команду. Мог ли возглавить "Локомотив" за последние месяцы? Со мной вели диалог о возможном назначении на пост главного тренера", - цитирует тренера "РБ Спорт".

Напомним, в октябре "Локомотив" объявил об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера. Также клуб покинул экс-спортивный директор "железнодорожников" Томас Цорн. Позднее стало известно, что из "Локо" ушел председатель совета директоров Александр Плутник.

На данный момент главным тренером столичного коллектива является Михаил Галактионов, который ранее возглавлял "Пари Нижний Новгород".


Черевченко Локомотив
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