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Metaratings: "Спартак" интересуется 17-летним форвардом БАТЭ Шуманским

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Нападающий "БАТЭ" Артем Шуманский может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: by.tribuna
Как сообщает источник, "Спартак" рассматривает возможность подписания белорусского форварда. При этом возможен вариант, при котором Шуманский после трансфера продолжит выступать за БАТЭ на правах аренды. При этом отмечается, что переход может осложниться из-за высоких финансовых требований белорусского клуба.

Артем Шуманский является воспитанником БАТЭ. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в Высшей белорусской лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. В ноябре этого года нападающему исполняется 18 лет. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 75 тысяч евро.

Источник: Metaratings


Спартак БАТЭ
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