"Награда лучшему молодому игроку года? Получились два ярких месяца, но до этого был ещё июль, где он сыграл два матча в старте. Он к этому шёл. В прошлом сезоне он играл не так много, но качество уже было видно. Сейчас он стал взрослее, стал более цельным игроком", - цитирует тренера Metaratings.
Пиняев сыграл в 11-ти матчах "Крыльев" в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив 3 гола и одну результативную передачу.
18-летний хавбек был признан лучшим молодым игроком 2022 года.
"Крылья" с 12-ю очками по итогам 17-ти туров завершили первую часть сезона на 11-й строчке в таблице национального первенства. В первом матче после зимней паузы самарцам 4 марта предстоит в рамках 18-го тура РПЛ сыграть против "Динамо".
Осинькин – о Пиняеве: в прошлом сезоне он играл не так много, но качество уже было видно
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о прогрессе 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"