"Кто самый подлый футболист, против которого я играл? Данни — это 100%. Подло мог исподтишка ударить. Это было для него нормой. Как ****** лаял постоянно, но на самом деле ничего из себя не представлял как человек. Мог симулировать фол, которого вообще не было", - цитирует Попова Legalbet.
Напомним, Мигель Данни выступал в РПЛ с 2005 года, когда перебрался в московское "Динамо". Три года спустя "Зенит" заплатил за него бело-голубым 30 млн евро. Португалец играл за петербуржцев до 2017 года. На его счету 256 матчей за клуб, в которых он забил 68 мячей и отдал 73 результативные передачи. Он завершил карьеру в "Маритиму" в январе 2019 года.
Кроме того, на счету Данни 4 гола в 38 матчах за сборную Португалии.
Попов: Данни - самый подлый футболист, против которого я играл. Ничего из себя не представлял как человек
Экс-защитник "Амкара" Алексей Попов рассказал, кого считает самым подлым футболистом, с которым играл в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"