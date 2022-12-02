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Попов: Данни - самый подлый футболист, против которого я играл. Ничего из себя не представлял как человек

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Экс-защитник "Амкара" Алексей Попов рассказал, кого считает самым подлым футболистом, с которым играл в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто самый подлый футболист, против которого я играл? Данни — это 100%. Подло мог исподтишка ударить. Это было для него нормой. Как ****** лаял постоянно, но на самом деле ничего из себя не представлял как человек. Мог симулировать фол, которого вообще не было", - цитирует Попова Legalbet.

Напомним, Мигель Данни выступал в РПЛ с 2005 года, когда перебрался в московское "Динамо". Три года спустя "Зенит" заплатил за него бело-голубым 30 млн евро. Португалец играл за петербуржцев до 2017 года. На его счету 256 матчей за клуб, в которых он забил 68 мячей и отдал 73 результативные передачи. Он завершил карьеру в "Маритиму" в январе 2019 года.

Кроме того, на счету Данни 4 гола в 38 матчах за сборную Португалии.




Данни
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