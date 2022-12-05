"Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений", - цитирует Машаду Sport24.Sport24.
Напомним, в мае этого года Марио Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру и покидает ЦСКА. По его словам, через какое-то время он может принять решение о возвращении в клуб. С тех пор бразилец продолжает находиться без клуба.
В прошедшем сезоне Фернандес провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и одной голевой передачей. В этом году бразильцу исполнилось 32 года.
Агент Фернандеса: Марио решает, возвращаться в футбол или нет
Агент Жорже Машаду, представляющий интересы Марио Фернандеса, рассказал, что его клиент еще не принял решение о продолжении карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА