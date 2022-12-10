- Мы подумаем на этим вариантом. Думаю, что выкупим Каштанова. Мы в этом заинтересованы, - цитирует Иванова "РБ Спорт".
26-летний нападающий Алексей Каштанов является игроком "Родины" и выступает в "Урале" на правах аренды. За шмелей футболист провел 21 игру во всех турнирах, в которых отличился 6 раз и еще отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость Каштанова, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
"Урал" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров располагается на 10 месте. В активе подопечных Виктора Гончаренко 21 очко
Григорий Иванов: "Урал" выкупит Каштанова у "Родины"
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о будущем форварда команды Алексея Каштанова.
Фото: "Спорт-Экспресс"