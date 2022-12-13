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Коваленко – о конкуренции с "Зенитом": все идет от психологии, нужно перестать их бояться

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Полузащитника "Крыльев Советов" Александр Коваленко высказался о конкуренции с "Зенитом".
Фото: "СЭ"
- Да с ними смело можно конкурировать. Все идет от психологии, нужно перестать их бояться. Мы спокойно вышли и победили их в Кубке — 2:0. Конечно, они более мастеровитые, но обыгрывать их может каждый. Главное — решить проблемы в голове, - приводит комментарий Коваленко "СЭ".

С 2019 года "Зенит" выиграл 4 чемпионства подряд и в нынешнем розыгрыше РПЛ уверенно идет к пятому, набрав за 17 сыгранных туров 42 балла. Команда Сергея Семака опережает "Спартак", идущий на втором месте, на 6 очков. В Кубке России сине-бело-голубые выступают не так удачно. Петербуржский клуб занял 3 место в своем квартете и будет бороться за трофей через Путь регионов. "Крылья Советов" в этом сезоне встречались с "Зенитом" три раза. Подопечные Игоря Осинькина одержали одну победу (2:0) и дважды уступили (0:3, 1:2).

19-летний Александр Коваленко в нынешнем сезоне принял участие в 20 играх, в которых забил 2 мяча и отдал 3 ассиста.


Зенит Коваленко Крылья Советов
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