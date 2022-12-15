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Агент Самошникова: есть интерес от клубов РПЛ, в феврале обращались из Европы

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Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова, высказался про будущее своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"
– Есть интерес от клубов РПЛ. Каждое трансферное окно кто-то интересуется Ильей – летом сорвался переход в "Динамо", например. В прошлом году, тоже летом, был интерес от французского клуба. Зимой обращались клубы из Европы, были предварительные переговоры в феврале. Так как у моего клиента контракт, дальнейшие моменты должны были согласовываться с руководством "Рубина", если появляется конкретика. Были контакты в феврале, но все решают клубы между собой, а потом уже включаемся мы с игроком, – цитирует Моисеева "РБ Спорт".

Илья Самошников, выступающий на позиции флангового защитника, переходил в казанский "Рубин" в январе 2020 года из московского "Торпедо". До этого Самошников представлял такие клубы, как ярославский "Шинник", московские "Арарат" и "Велес". Контракт Ильи с казанским "Рубином" действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Самошников провел 16 матчей за нынешний клуб, забил один мяч, отдал две результативных передачи. Напомним, что "Рубин" в этом сезоне выступает в Первой лиге, которая ранее называлась Футбольной национальной лигой. После двадцати сыгранных туров они занимают третье место в турнирной таблице. Их опережают "Алания" из Владикавказа и "Балтика" из Калининграда. По итогам предыдущего сезона Российской премьер-лиги казанский клуб занял пятнадцатое (предпоследнее) место, покинув высший российский дивизион напрямую. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ильи Самошникова в два с половиной миллиона евро.


Самошников Рубин РПЛ
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