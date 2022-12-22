- Это абсолютно верное решение. Мы очень надеемся, что дисквалификация Барриоса будет отменена! — приводит комментарий Поссо "СЭ".
Колумбийский опорник Вильмар Барриос является одним из ключевых игроков в тактических построениях Серея Семака. В этом сезоне футболист принял участие в 20 матчах за "Зенит". На счету колумбийца 1 мяч и 2 успешных ассиста. Недавно КДК принял решение о дисквалификации Барриоса и еще 2 игроков петербургского коллектива на 6 игр за драку в кубковом матче "Зенит"- "Спартак" (0:0 4-2 пен.) Потасовка началась со стычки колумбийца с голландским вингером красно-белых Квинси Промесом.
Агент Барриоса: очень надеемся, что дисквалификация игрока будет отменена
Агент опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо оценил решение клуба обжаловать решение КДК о дисквалификации игрока.
Фото: "СЭ"