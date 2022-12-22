– К Даниелу действительно большой интерес, так как он показывает отличную игру в этом сезоне и у него осталось всего полгода по контракту. Но в то же время "Урал" заинтересован в подписании нового контракта. Для нас первоочередное – разговор с "Уралом" о продлении соглашения. А там посмотрим, что произойдет в итоге, – цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня один из источников ("Матч ТВ") сообщил о том, что Мишкичем интересуется сразу несколько футбольных клубов: греческий "АЕК", чешская "Виктория", и польская "Легия". 29-летний хорватский полузащитник в текущем сезоне провел за "Урал" 19 матчей, забил один мяч, отдал одну результативную передачу. Мишкич перешел в клуб из Екатеринбурга в августе 2020 года. Действующее соглашение должно закончиться 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Даниела в 1,2 миллиона евро. Всего за "Урал" Даниел Мишкич провел 69 матчей, забил четыре мяча, отдал пять голевых передач. Больше матчей в составе одного клуба Даниел провел только за "Целе" – 78. За "Целе" Мишкич забил девять мячей, отдал шесть результативных передач.
Агент Мишкича: к Даниелу большой интерес, но "Урал" для нас на первом месте
Футбольный агент Ренато Филипович рассказал, как обстоит ситуация с будущим полузащитника "Урала" Даниела Мишкича.
Фото: ФК "Урал"