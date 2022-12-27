"Если Алип будет получать мало игровой практики, то, скорее всего, он уйдет в аренду. Но пока что Сергей Богданович ему доверяет и видит основным центральным защитником. Зимой по любому не будет никакой аренды", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее "Зенит" объявил о выкупе Алипа у "Кайрата" - до этого 23-летний защитник выступал в составе сине-бело-голубых на правах аренды.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Алип провел 4 матча, в двух из них он выходил на поле с первых минут.
"Зенит" по итогам 17-ти туров занимает первое место в чемпионате, набрав 42 балла.
Агент Алипа: Семак видит Нуралы основным центральным защитником. Зимой никакой аренды не будет
Агент защитника "Зенита" Нуралы Алипа Сослан Касабиев высказался о будущем футболиста в клубе из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"