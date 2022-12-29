"Сейчас между братьями Миранчуками нет большого разрыва. Всегда было так: Леха всегда был более креативным, а Антоха более работящим… Сейчас этот футболист – то, что нужно для сегодняшнего "Локомотива", — цитирует Воронкова Sport24.
Антон Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 16-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Алексей Миранчук минувшим летом перешел из "Аталанты" в "Торино" на правах аренды. В составе туринского коллектива он успел провести 9 матчей и отметиться двумя голами, а также результативной передачей.
Воронков: сейчас между Миранчуками нет большого разрыва. Антон – то, что нужно сегодняшнему "Локо"
Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков сравнил футболистов между собой.
Фото: РПЛ