По сообщению источника, екатеринбуржцы выкупили нападающего у "Родины" за 500 тысяч евро. Ранее одно из главных открытий этого сезона РПЛ выступал за "Урал" на правах аренды.
В июле 2022 года Каштанов перебрался из "Родины" в "Урал" на правах аренды. В текущем сезоне за клуб из Екатеринбурга Алексей отыграл 21 матч – 16 в Российской премьер-лиги и пять в Кубке России, на его групповом этапе. На счету у 26-летнего центрфорварда шесть забитых мячей и восемь результативных передач. В общей сумме на футбольном поле, в рамках обоих турниров, Алексей Каштанов провел 1375 минут. Сам футбольный клуб "Урал" занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 21 очко после семнадцати сыгранных туров.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Урал" выкупил Каштанова у "Родины" за 500 тысяч евро
Российский нападающий Алексей Каштанов остается в "Урале" на постоянной основе. Его выкупят из "Родины".
Фото: ФК "Урал"