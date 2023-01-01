По сообщению источника, "Спартаку" был предложен 20-летний центральный защитник "Сент-Труйдена" Амин Аль-Дахиль. Игрока предложили посредники, ответа от "Спартака" пока нет. Ожидается, что сумма возможного трансфера может составить 4-5 миллионов евро. Бельгийский клуб уже ведет консультации с потенциальными покупателями, но открыт и для предложений из России.
Амин Аль-Дахиль перешел в "Сент-Труйден" в январе 2022 года из другого бельгийского клуба – "Стандарт". Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего центрального защитника в 3 миллиона евро. До основной команды "Стандарта" играл за ее молодежные команды (до 21 года и до 18 лет). Рост Амина Аль-Дахиля составляет 1,87 м. Родился Аль-Дахиль 6 марта 2002 года. За сборную Бельгии до 21 года провел один матч, как и за сборную Бельгию до 20 лет. Амин выступает за бельгийские сборные, хотя имеет иракские корни. В текущем сезоне за свой клуб Аль-Дахиль провел 17 матчей, результативными действиями не отмечался.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартаку" предложили защитника бельгийского "Сент-Труйдена" Аль-Дахиля
"Спартаку" были предложены услуги 20-летнего центрального защитника "Сент-Труйдена" Амина Аль-Дахиля.
Фото: STVV.com