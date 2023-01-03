- Я думаю, что чемпионство "Зенита" уже близко. По составу клуб становится бразильским. Игроки из Бразилии продолжают пополнять российскую команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество "Зениту" перед другими клубами РПЛ, - приводит мнение Бышовца Betonmobile.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" с 42-мя очками привычно лидирует по итогам 17 сыгранных туров. В составе петербуржской команды выступают 7 бразильцев. Недавно СМИ сообщили, что в зимнее дозаявочное окно команду пополнит еще один уроженец Бразилии – 19-летний защитник "Коринтианса" Роберт Ренан, а с лета этого года цвета "Зенита" будет защищать 22-летний полузащитник Ду Кейрос.
В этом сезоне нападающий Малком является лучшим голеадором петербуржского коллектива. На счету футболиста 15 мячей и 7 ассистов во всех соревнованиях. Другой бразильский футболист Клаудиньо с 5-ю голевыми передачами возглавляет список ассистентов "Зенита".
Бышовец: бразильцы – главный фактор, который дает преимущество "Зениту" перед другими клубами РПЛ
Известный российский тренер Анатолий Бышовец рассказал, за счет чего "Зенит" имеет преимущество над другими командами РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"