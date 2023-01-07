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Каррера: это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из РПЛ.
Фото: EPA / VOSTOCK Photo
– Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, обязательно его рассмотрю, – приводит слова Карреры "РБ Спорт".

Напомним, что Массимо Каррера уже работал в России в период с июля 2016 года по октябрь 2018 года. В московском "Спартаке" Массимо поработал сразу в трех должностях: ассистента тренера, исполняющего обязанности главного тренера и главным тренером (с августа 2016 года по октябрь 2018 года). При Каррере красно-белые стали чемпионами России по футболу и обладателями Суперкубка России. После "Спартака" Массимо Каррера провел 50 матчей во главе футбольного клуба "АЕК Афины", а также всего 12 матчей во главе итальянского клуба "Бари". С апреля 2021 года итальянский специалист находится без работы и клуба.


Каррера РПЛ
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