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Рианчо: если Каррера возглавит топ-клуб РПЛ, то сможет вновь стать чемпионом и остановить гегемонию "Зенита"

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Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что Массимо Каррера может побороться за победу в РПЛ, если вернется в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, если летом Каррера вернется в Россию, он сможет остановить гегемонию "Зенита". Если это будет топ-клуб РПЛ, то Массимо сможет вновь стать чемпионом России. Каррера давно доказал, что он хорошо знает российский футбол и что является отличным тренером", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, Массимо Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 годы. Первоначально он попал ассистентом в штаб Дмитрия Аленичева, но меньше месяца спустя стал исполняющим обязанности главного тренера, когда Аленичев был уволен. В итоге Карреру полноценно занял пост, а "Спартак" стал чемпионом России в сезоне 2016/17.

После ухода из "Спартака" Каррера работал в греческом АЕКе и итальянском "Бари". Он является безработным с апреля 2021 года. Ранее Каррера заявил, что готов вернуться в Россию летом.


Рианчо Каррера Зенит
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