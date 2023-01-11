- Как бы я отреагировала на ситуацию с Промесом, будучи главным тренером? Конечно, мне бы не понравилось, что ключевой игрок пропустит сбор команды. Но у любой ситуации есть две стороны. Нельзя осуждать Промеса и делать поспешных выводов, Квинси очень многое сделал для "Спартака", -приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
Вчера различные источники сообщили, что лучший бомбардир "Спартака" 31-летний голландский вингер Квинси Промес может пропустить тренировочные сборы московского коллектива. Сегодня СМИ сообщили, что игрок не проходил вместе с командой медицинские тесты. В этом сезоне Квинси является главной ударной силой красно-белых и забил 17 мячей во всех турнирах. Также на счету игрока 7 ассистентских действий. Некоторые юристы высказали мнение, что возможное отсутствие голландца на сборах может связано с уголовным делом в Нидерландах. Команда Гильермо Абаскаля ушла на зимний перерыв, расположившись на 2 строчке. В активе красно-белых 36 набранных очков. "Спартак" начнет подготовку ко второй части сезона РПЛ в ОАЭ. ОАЭ и Нидерланды в 2021 подписали соглашение о экстрадиции.
Каррера: если бы я был главным тренером, то мне бы не понравилось, что Промес пропустит сбор команды
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу того, что голландский вингер Квинси Промес может пропустить сборы красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"