"Не знаю, что случилось. Мы готовили программу на тренировочные сборы. О своём увольнении я узнал, когда прочитал новость на официальном сайте. Хотя я чувствовал определённые настроения, в какой-то мере был готов к этому", - цитирует наставника "Чемпионат".
Гончаренко возглавлял "Краснодар" с 2021 по 2022 год. Под его руководством "быки" завершили сезон Российской Премьер-лиги-2020/2021 на 10-м месте в турнирной таблице. По итогам первой части минувшего чемпионата страны специалист был отправлен в отставку.
Гончаренко был назначен на пост главного тренера "Урала" минувшим летом. "Шмели" завершили осеннюю часть национального первенства на 10-м месте в таблице с 21-м очком в активе.
Гончаренко: об увольнении из "Краснодара" узнал, когда прочитал новость на официальном сайте
Главный тренер "Урала" и экс-наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился воспоминаниями об уходе из краснодарской команды.
Фото: ФК "Урал"