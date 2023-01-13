- То, что Промес не поедет на сборы со "Спартаком" — это плохие новости для команды. Без соответствующей подготовки он не сможет играть на сто процентов, - приводит мнение Камоцци Metaratings.
Сегодня "Спартак" объявил о том, что вингер из Нидерландов Квинси Промес пропустит первый сбор команды в ОАЭ. Как сообщает клуб, сам игрок попросил об индивидуальных занятиях по личным причинам. По мнению некоторых юристов, Квинси не будет принимать участие в тренировочных сборах команды в ОАЭ причине того, что Эмираты с 2021 года сотрудничают с Нидерландами по поводу экстрадиции. В этом сезоне Промес является главным бомбардиром команды и 23 матчах забил 17 мячей. Также на счету Квинси 7 ассистов.
"Спартак" сегодня отправился на первый сбор в ОАЭ. Команда будет готовится ко второй части сезона в стране до 11 февраля.Команда Гильермо Абаскаля располагается на 2 строчке по итогам первой половины сезона РПЛ.
Камоцци: без соответствующей подготовки Промес не сможет играть на 100 процентов
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу Квинси Промеса, который пропустит первый сбор "Спартака".
Фото: "СЭ"