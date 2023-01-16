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Аршавин: может быть Промес так подготовится с молодежной командой, что все решат, что и на сборы не надо ездить

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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о ситуации с вингером "Спартака" Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"
- Здесь вопрос не в футбольной плоскости. Все понимают, что у него проблемы с законом в Нидерландах. Логично было узнать, есть ли страна, куда «Спартак» мог бы поехать без риска для Промеса. Может быть он так подготовится с молодежной командой, что все решат, что и на сборы не надо ездить. – приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

Лучший бомбардир "Спартака" голландец Квинси Промес не поехал с командой на сбор тренировочный сбор в ОАЭ и будет работать с молодежной командой. Некоторые источники связывают данное решение с тем, что в Нидерландах на футболиста заведены уголовные дела, а Эмираты с 2021 года сотрудничают с родной страной Промеса по вопросам экстрадиции. "Спартак" же озвучил официальную причину, которая заключается в том, что Квинси будет отсутствовать на сборах по личным причинам.

"Спартак" уже проводит тренировки в ОАЭ. Первый тренировочный сбор команды продлится до 27 января в Дубае. Второй сбор красно-белых также пройдет в Эмиратах. В этом сезоне Промес забил 17 мячей и совершил 7 ассистентских действий в 23 играх за московский коллектив.


Промес Аршавин Спартак
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