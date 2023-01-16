- Рад, что [Фернандес] вообще ее возобновил. Надеюсь, вернется в ЦСКА, и будем играть вместе: получится связка. Но это мне еще надо много работать и доказывать, - приводит мнение Лукина Sport24.
18-летний россиянин Матвей Лукин, выступающий на позиции центрального защитника, в этом сезоне дебютировал на основной состав ЦСКА в матче против "Локомотива" (1:0). Также у футболиста есть 1 матч в Кубке России. 32-летний бразильский крайний защитник с российским паспортом Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. С московским коллективом игрок выиграл 3 чемпионства России, Кубок России и 3 Суперкубка России.
Защитник ЦСКА Лукин: надеюсь Фернандес вернется в клуб, и у нас получится связка
Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что хотел бы поиграть в команде с экс-защитником армейцев Марио Фернандесом.
Фото: ПФК ЦСКА