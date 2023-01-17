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Глава пресс-службы "Спартака": контракты с новичками юридически защищены

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о том, что соглашения новичков и клуба юридически защищены.
Фото: ФК "Спартак"
- Подписывают ли новички (и уже действующие игроки) "Спартака" некие допсоглашения об обязательстве доиграть контракт, несмотря на внешние обстоятельства? Да, договоры с новичками защищены, - приводит комментарий Зеленова "СЭ".

Летом 2022 года ФИФА разрешила легионерам российских клубов приостанавливать контракты на год и бесплатно переходить в новые команды. Некоторые иностранцы клубов РПЛ воспользовались этим правом и уехали в другие чемпионаты. "Спартак" этой зимой приобрел нового центрального защитника из Парагвая Алексиса Дуарте, а также, по сообщениям различных источников, клуб близок к покупке португальского крайнего защитника Томаша Тавареша.

"Спартак" по итогам первой половины сезона РПЛ располагается на 2-м месте. Коллектив из Москвы набрала 36 очков после 17 сыгранных туров. Сейчас красно-белые готовятся к возобновлению российского первенства в ОАЭ.


Спартак Зеленов
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