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"Матч ТВ": "Локомотив" проявляет интерес к капитану "Стандарта" Дюссенна. Футболист не является приоритетным вариантом

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Бельгийский футболист Ноэ Дюссенн может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: Marco Canoniero/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru
По сообщениям СМИ, 30-летний бельгиец Ноэ Дюссенн, выступающий на позиции центрального защитника, привлек внимание московского "Локомотива". Отмечается, что клуб не считает футболиста приоритетным вариантом. По данным бельгийских источников, в игре против "Мехелена" Дюссен прощался с болельщиками и, скорее всего, покинет "Стандарт". У игрока есть варианты в Турции и России.

Ноэ Дюссенн в этом сезоне поучаствовал в 20 играх за "Стандарт" во всех соревнованиях, в которых отметился 4 голами 1 ассистентским действием. Контракт игрока с бельгийским коллективом завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость Дюссенна, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 1 млн евро.

Источник: "Матч ТВ"


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"Матч ТВ": "Локомотив" проявляет интерес к капитану "Стандарта" Дюссенна. Футболист не является приоритетным вариантом