По сообщениям СМИ, 30-летний бельгиец Ноэ Дюссенн, выступающий на позиции центрального защитника, привлек внимание московского "Локомотива". Отмечается, что клуб не считает футболиста приоритетным вариантом. По данным бельгийских источников, в игре против "Мехелена" Дюссен прощался с болельщиками и, скорее всего, покинет "Стандарт". У игрока есть варианты в Турции и России.
Ноэ Дюссенн в этом сезоне поучаствовал в 20 играх за "Стандарт" во всех соревнованиях, в которых отметился 4 голами 1 ассистентским действием. Контракт игрока с бельгийским коллективом завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость Дюссенна, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 1 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Локомотив" проявляет интерес к капитану "Стандарта" Дюссенна. Футболист не является приоритетным вариантом
Бельгийский футболист Ноэ Дюссенн может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: Marco Canoniero/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru