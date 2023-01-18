- Был очень удивлен, что он уходит. Когда мы осенью общались, он говорил, что был бы не против остаться в "Зените", продлить контракт. Но, видимо, успешная игра на чемпионате мира поспособствовала тому, что Деян перешел в "Лион", - приводит слова Кузяева "Матч ТВ".
33-летний центральный защитник из Хорватии Деян Ловрен защищал цвета "Зенита" с лета 2020 года. С петербуржским коллективом футболист выиграл два чемпионских титула, а также 3 Суперкубка России. Зимой 2022 года экс-игрок "Ливерпуля" отлично проявил себя во время ЧМ-2022, где помог Хорватии увезти с турнира бронзовые медали. Сам игрок провел 6 матчей и отметился 1 ассистентским действием. В начале января Ловрен ушел из "Зенита" и перебрался в "Лион". Сумма компенсации, по данным различных источников, составила 2 млн евро. Обладатель ЛЧ уже провел две встречи во французском первенстве.
Кузяев: был удивлен, что Ловрен ушел — общались осенью и он говорил мне, что не против продлить контракт с "Зенитом"
Российский футболист "Зенита" Далер Кузяев высказался по поводу ухода из команды Деяна Ловрена.
Фото: ФК "Лион"