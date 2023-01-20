Как сообщает источник, в аренде Гайча заинтересована "Верона". Итальянский клуб намерен арендовать форварда за 0,5 млн евро с опцией выкупа в 4,5 млн евро, которая станет обязательной, если клуб сохранит прописку в итальянской Серии А по итогам сезона. Сейчас "Верона" занимает 18-е место и отстает от спасительной зоны на 7 очков после 18 туров.
Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года. С того момента аргентинец сыграл за красно-синих 30 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Прошлый сезон Гайч провел на правах аренды в испанской "Уэске", а до этого был арендован итальянским "Беневенто".
Источник: инсайдер Николо Скира
Николо Скира: Гайч из ЦСКА близок к аренде в "Верону" с опцией выкупа
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к уходу из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА