По информации источника, "Локомотив" обсуждает последние детали сделки с игроком. Ожидается, что защитник перейдет в стан красно-зеленых на правах свободного агента.
Херман Конти выступает за "Бенфику" с 2018 года. С того момента аргентинец итальянского происхождения провел всего 10 матчей за лиссабонцев, в которых отметился одним голом. Он трижды уезжал из клуб в аренды: в мексиканский "Атлас" и бразильские "Байю" и "Америку".
Контракт Конти с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 2 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" подпишет защитника "Бенфики" Конти
Защитник "Бенфики" Херман Конти может стать игроком "Локомотива".
Фото: Getty Images