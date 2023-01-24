"В Италии не знают о футболисте Арсене Захаряне. Он не усилит ни один клуб серии А. Мы не следим за российской лигой, потому что она не высокого уровня. Фабрицио Романо писал, что Захарян перейдет в "Челси"? Он писал про многих", - приводит слова Франки Legalbet.
Напомним, прошлым стало известно, что "Челси" ведет переговоры по трансферу Арсена Захаряна из "Динамо". Лондонцы собирались активировать опцию выкупа полузащитника бело-голубых, но в итоге трансфер не состоялся из-за санкций, наложенных на Россию.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.
Журналист Tuttosport: Захарян не усилит ни один итальянский клуб. Мы не следим за РПЛ - это лига не высокого уровня
Журналист Tuttosport Массимо Франки заявил, что ни один итальянский клуб не подпишет Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ