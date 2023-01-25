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Радимов: не исключаю, что Бакаев может вернуться в "Спартак"

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Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов предположил возможное возвращение Зелимхана Бакаева в московский "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
– Бакаев уходил из "Спартака", когда там были Зарема и Федун. При них он бы точно не вернулся. А сейчас руководство сменилось, и такой вариант вполне возможен. Но точно не сейчас. Вряд ли нормальный спортсмен через полгода после перехода в другую команду захочет уйти – надо побороться здесь, а уж дальше смотреть, как все будет. Но исключать, что Бакаев вернется в "Спартак", я бы не стал, – цитирует Радимова "РБ Спорт".

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев является воспитанником московского "Спартака". Летом 2013 года Зелимхан перешел из академии красно-белых во вторую команду, а летом 2018 года – в первую команду красно-белых. После этого он сразу же отправился на правах аренды в тульский "Арсенал", где провел один год. После этого Бакаев до лета 2022 года играл за "Спартак".

В общей сумме Зелимхан провел за эту команду 105 матчей, забил 14 мячей, отдал 29 результативных передач. В июле прошлого года Бакаев перешел в "Зенит", заключив с ними контракт сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне РПЛ и Кубка России он принял участие в 19-ти матчах за "Зенит" (303 и 205 минут на футбольном поле), забил один мяч, отдал две результативных передачи.


Радимов Бакаев Спартак Зенит
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