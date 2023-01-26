– Такая связка может заиграть, мы тогда тоже заиграли с Сычевым. Тогда были на 8-м месте, пока клуб не начал разваливаться, но я думаю, что губернатор такое не допустит во второй раз. У них есть хорошие шансы проявить себя в "Пари НН". Тогда денег, к сожалению, не было, и полгода зарплату не платили, поэтому так случилось. Костяк команды тогда в "Волге" был из сборников и опытных игроков. Можно сейчас сравнить с тем, что и сейчас в Нижний переезжают опытные футболисты, – цитирует Булыкина Metaratings.
35-летний российский центральный полузащитник Денис Глушаков уже находится в расположении нижегородского футбольного клуба "Пари НН" на их зимнем тренировочном сборе. В начале этого года Глушаков покинул подмосковные "Химки", за которые он выступал с октября 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дениса в 700 тысяч евро.
О готовящемся переходе 34-летнего российского центрфорварда Артема Дзюбы в "Пари НН" минувшей ночью сообщил российский журналист и инсайдер Иван Карпов. На утро эту информацию опроверг и спортивный директор нижегородцев Игорь Кудряшов, и сам клуб в своих социальных сетях. По итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона РПЛ "Пари НН" идет на 12-м месте в турнирной таблице.
Булыкин: связка Дзюбы и Глушакова может заиграть в "Пари НН", как мы с Сычевым в "Волге"
Экс-нападающий "Волги" и сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы и Дениса Глушакова в "Пари НН".
Фото: ФК "Волга"