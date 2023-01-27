– Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского "Спартака". Конечно же я бы пожал ему руку, – приводит слова Карреры Sport24.
Напомним, что в тот период, когда итальянский специалист Массимо Каррера тренировал московский "Спартак", а российский центральный полузащитник Денис Глушаков был капитаном и основным футболистом этой команды, между ними произошел конфликт. Денис поставил лайк под постом с критикой в адрес Массимо в одной из социальных сетей.
Каррера в ответ отправил капитана красно-белых тренироваться с дублем красно-белых. Сразу после того, как итальянец покинул клуб, Глушаков вернулся в основной состав главной команды. В это же время, в сезоне-2016/17, московский "Спартак" занял итоговое первое место в чемпионате России. Сейчас Каррера находится без работы и клуба, а Глушаков находится в расположении "Пари НН", но все еще является свободным агентом.
Каррера: я бы пожал Глушакову руку при встрече. Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не держит зла на экс-капитана московского клуба Дениса Глушакова.
Фото: "СЭ"