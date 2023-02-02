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Орлов: главное достоинство Семака – дипломатичность и мягкость. Футболистам это очень нравится

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Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об успехах и качествах главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
– У Семака в команде звезды. Но в нормальном коллективе должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на "Зенит" – в команде нет конфликтов. Вот это и есть главное достоинство Семака – дипломатичность и мягкость. Футболистам это очень нравится. Сергей Богданович не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он способен работать в Европе. Кроме этого, в его работе виден важный принцип – играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков, а это крайне важно для тренера. Когда футболисты видят, что все справедливо, они с уважением относятся к своем тренеру, – цитирует Орлова Sport24.

Российский специалист Сергей Семак возглавляет "Зенит" уже на протяжении нескольких лет – начиная с мая 2018 года. Во главе клуба из Санкт-Петербурга Семак провел уже 191 матч. Действующий контракт Сергея Богдановича с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2025 года.

До "Зенита" Сергей Семак работал в "Уфе", был ассистентом главного тренера в сборной России, "Зените". Сергей Богданович был ассистентом Леонида Слуцкого, Фабио Капелло, Андре Виллаш-Боаша, Мирче Луческу и Лучано Спалетти.

В качестве футболиста Семак поиграл за "Зенит", казанский "Рубин", "ФК Москва", французский "ПСЖ", московский ЦСКА, "Асмарал" и "Пресню", а также за сборную России по футболу, в том числе на знаковом ЧЕ-2008. Сергей Богданович выступал на позиции центрального полузащитника, завершил карьеру игрока летом 2013 года.


Орлов Семак Зенит
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