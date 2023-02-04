"Новые правила при Бердыеве? Концентрация на каждом моменте. Перед тренировкой нельзя давать расхлябанно пасы. Всё чётко и дисциплинированно. Тренер требует внимания ко всем деталям и полного профессионализма", — цитирует футболиста "Чемпионат".
"Сочи" объявил о назначении Бердыева главным тренером клуба в конце декабря 2022 года. По итогам первой части текущего чемпионата России южане набрали 25 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице.
Юсупов принял участие в 14 матчах действующего розыгрыша национального первенства, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Юсупов – о "Сочи" при Бердыеве: перед тренировкой нельзя давать расхлябанно пасы, все четко
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказался об изменениях в команде после того, как ее возглавил Курбан Бердыев.
Фото: РПЛ