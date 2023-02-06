"Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороших менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил. А когда он сам по себе... Ну мы видели, как он работал в "Рубине" — все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел", — цитирует Орлова Sport24.
Леонид Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством "армейцы" трижды становились Чемпионами России, дважды обладателями Кубка России и Суперкубка России.
Последним местом работы 51-летнего российского специалиста был казанский "Рубин", который он покинул в ноябре прошлого года. По итогам предыдущего сезона команда вылетела в Первую лигу, заняв 15-е место.
Орлов: Слуцкому повезло, что он работал в ЦСКА
Известный комментатор Геннадий Орлов резко высказался о периоде работы Леонида Слуцкого главным тренером ЦСКА.
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