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Агент: Николсон приехал в "Спартак", чтобы бороться за титулы. Клуб будет пытаться догнать "Зенит"

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Агент ямайского форварда "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега высказался о целях на вторую половину сезона.
Фото: РПЛ
- Николсон приехал в "Спартак", чтобы бороться за титулы, и в этом плане ничего не поменялось. Они будут упорно бороться, чтобы вновь завоевать Кубок России и догнать "Зенит" в чемпионской гонке, - приводит мнение агента Metaratings.

25-летний ямаец Шамар Николсон, выступающий на позиции центрфорварда, перебрался в "Спартак" зимой 2022 года и уже весной смог завоевать свой первый трофей в составе столичного коллектива, выиграв Кубок России. В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах за москвичей – 13 в РПЛ и 5 в Кубке России и Суперкубке России. В активе Шамара 4 гола и 2 ассиста.

"Спартак" перед рестартом РПЛ располагается на 2 месте и отстает от, идущего на строчку выше, "Зенита" на 6 баллов. В Кубке России красно-белом удалось выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира, где они в первом раунде сыграют с Локомотивом. Напомним, что Николсон пропусти 6 матчей национального кубка из-за дисквалификации за драку в матче с "Зенитом" (0:0, 2-4 пен.).


Николсон Спартак Зенит
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